Anthony dansait sur le tracteur, il voulait devenir danseur, "Oui mais chez moi, y a pas de pédé" dit le père qui l’inscrit au judo. Aujourd'hui, Jarry est auteur, acteur, ou producteur, il fait ce qu’il veut, rien ne l’arrête. Tout est possible, c’est dans la tête.

Jarry en juin 2021 à Roland Garros © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

Tableau de famille : il y a Raymond, le père, fondeur, fort, et intérieur, dixit son fils, fils de Janine, ouvrière dans les vignes, elle est sociable, elle est costaud, quand il est né, il faisait chaud. On est le 5 Août 77.

Anthony danse sur le tracteur, Anthony veut devenir danseur, il rêve en regardant la télé, les émissions de variété

"Oui mais chez moi, y a pas de pédé" dit le père qui l’inscrit au judo.

Ce que ne savait pas Raymond, c’est que Janine, sa mère, dans son dos, l’avait inscrit aux majorettes. Anthony adore les pirouettes, planté de bâton, claqué de talons.

Plus tard il sera aussi gendarme, prêtre, pompier, ou pyromane. Caissier, princesse, gymnaste, boucher, danseur et même maître-nageur, Blanche Neige et p’têtre animateur.

Aujourd'hui, Jarry est auteur, acteur, ou producteur, il fait ce qu’il veut, rien ne l’arrête. Tout est possible, c’est dans la tête

Toutes les informations sur la tournée ICI

Sortie du Téléfilm A TES COTÉS le 11 OCT (TF1)

BD : Jarry et ses enfants (vol 3). Ed Michel Lafont