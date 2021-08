1968. Bob Dylan sort l'album "John Wesley Harding". Un album qui ne ressemblait à rien de ce qu’il avait enregistré jusque là et qui, d’une certaine façon, était à contre-courant.

Bob Dylan en 1968 © Getty

je suis comme Dylan, ni l’un ni l’autre on n’est capables de chanter normalement

C'est affirmation de Jimi Hendrix résume assez bien ces deux monstres de la musique américaine. Mais au delà de ce timbre si particulier il y a les mots. Hendrix poursuit : "Dans les chansons de Dylan, on trouve toutes les joies et les peines de la vie. Elles me ressemblent tellement que j’ai l’impression que c’est moi qui les ai écrites, sauf que je ne serais jamais arrivé au bout"

John Wesley Harding

Le titre de cet album, d’après la chanson qui en était l’entrée en matière, était le nom d’un hors la loi légendaire, au Texas, au temps de la guerre de Sécession. Première nouveauté : les douze chansons qu’il présentait étaient plus concises que d’habitude, bien moins verbeuses.

L’instrumentation avait quelque chose de spartiate : juste Dylan, sa guitare sèche, son harmonica et une section rythmique, deux remarquables musiciens de Nashville, qui l’accompagnait de façon très retenue, comme feutrée.

Cette austérité se retrouvait jusque sur la pochette qui présentait une photo sépia, comme prise à la fin du dix-neuvième siècle, d’un Dylan méconnaissable, au fin collier de barbe, tout sourire, coiffé d’un chapeau noir à larges bords, flanqué de deux personnages costumés de manière étrange, en fait, on l’a appris plus tard, c’étaient deux musiciens venus d’Inde que le manager de Dylan, Albert Grossman, avait fait venir dans la région de Woodstock, où il vivait alors, ainsi que Dylan. Il y avait aussi sur la photo un de ses voisins, un vieil artisan, qui faisait de la maçonnerie et de la menuiserie.

