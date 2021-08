C’est un rocker et même presque un punk qui est sorti du bois au milieu des années 70. Un Dylan qu’on avait presque oublié. Et pourtant les choses avaient recommencé pour lui en douceur.

Bob Dylan © Getty

L'album Planet Waves marque, au début de l’hiver 1974, marque une sorte de renaissance pour Bob Dylan.

On avait bien sûr remarqué, en 1973, la chanson Knockin’ on Heaven’s Door, restée un de ses plus grands classiques, un trésor inattendu qui émergeait de la BO d’un western de Sam Peckinpah. Il l’interprétait de sa voix de crooner, comme vieilli avant l’heure et c’est comme un petit signe qu’il nous adressait depuis qu’il avait pris une sorte de retraite anticipée.

Oui, Dylan s’était alors bien éloigné, il avait même pratiquement quitté la scène, dans tous les sens du terme, à de très rares exceptions près, comme Michka le raconte lors du précédent épisode.

Il n’avait de fait publié aucun album de chansons nouvelles depuis New Morning, qui remontait à la fin de l’année 1970. Et voilà qu’il déboulait avec un nouvel album qu’il semblait avoir enregistré très vite, comme agité par une nouvelle effervescence. C’était un nouveau départ.

Programmation musicale