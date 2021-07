Cadeau sur France Inter et tout cet été avec celui qui a, récemment, fêté ses 80 ans et marqué l'histoire de la musique, Bob Dylan.

Bob Dylan se produit au club folk The Bitter End à Greenwich Village en 1961 à New York. © Getty / Sigmund Goode/Michael Ochs Archive

Un jeune homme seul, une guitare, un harmonica, des paroles énigmatiques où vibre la douleur d’une interrogation politique et mystique à la fois, une voix bizarre, comme on n’en avait jamais entendu, il n’en a pas fallu davantage pour créer un séisme il y a cinquante-huit ans déjà.

Le jeune homme écorché qui chantait en 1963 « Blowin’ in the Wind » en a aujourd’hui quatre-vingt. Il est devenu une de ces montagnes dont la simple contemplation donne le vertige.

On peut encore se demander aujourd’hui, pour reprendre les paroles de sa chanson, combien d’années encore elle se dressera avant d’être engloutie par la mer.

Dans notre regard d’enfant, parents et grands-parents de ce début de vingt et unième siècle, qu’on ait assisté à la naissance de son talent ou qu’on ait pris le train en marche, la présence de Bob Dylan, de cet immense petit homme, de sa voix, de ses chansons, de ses mots semble là pour l’éternité. Je le compare à une montagne, l’idée n’est pas de moi : quand on lui a décerné en 2016 le prix Nobel de littérature, une décision qui en a sidéré plus d’un, son égal Leonard Cohen, auquel il ne restait plus que quelques mois à vivre, a eu ce commentaire malicieux :

Lui décerner cette médaille, c’est comme épingler sur l’Everest la médaille de la plus haute montagne ».

Bob Dylan :