Dans Very Good Trip, le moment est venu. De quoi ? Eh bien de vous raconter comment, après avoir subi bien des déboires et des avanies, un chanteur surgi d’une île des Caraïbes appartenant au tiers-monde a pu se hisser au sommet, au point de devenir une des figures les plus aimées et admirées dans le monde entier.

Portrait de Bob Marley le 9 juillet 1970 à Kingston, Jamaïque. © Getty / Charlie Steiner - Hwy 67 Revisited

« Jah Live », Jah est vivant, c’était la réponse de Bob Marley à la nouvelle qui s’était répandue à la fin de l’été 1975 : Haïlé Sélassié, le Roi des Rois, le Lion de Judah, le prophète, le sauveur dont la Bible avait annoncé la venue, le Rastafari en personne, était mort.

Dans Babylone, une rumeur disait même que Mengistu, le dictateur communiste dont l’organisation, le DERG, avait pris le pouvoir en Éthiopie, l’avait lui-même étouffé dans son palais avec un oreiller.

Évidemment, tout ça, pour les Rastas, c’était de la propagande. Haïlé Sélassié ne pouvait pas mourir, comment un dieu vivant pouvait-il mourir ? Non, bien sûr, il s’était caché quelque part, il allait revenir,

Jah Live, Jah est vivant, c’était la réponse de Bob Marley. Bob Marley qui, dans la chanson « War » qu’on a entendue tout à l’heure, toujours extraite de Rastaman Vibration, a choisi de faire vivre Sélassié en citant, mot à mot, le discours que celui-ci avait prononcé devant l’Onu en 1963 :

Tant que la philosophie établissant qu’il est une race supérieure et d’autres inférieures ne sera pas abolie à jamais et une fois pour toutes, tant qu’il y aura des citoyens de première et d’autres de seconde classe, tant que la couleur de la peau d’un homme aura plus d’importance que celle de ses yeux, l’Afrique ne connaîtra pas la paix,

Bob Marley, dans sa chanson va plus loin, disant : il y aura la guerre.

Des paroles qui résonnent encore aujourd’hui, dans un tout autre contexte.

Bob Marley & the Wailers :

« Roots, Rock, Reggae - Live at the Roxy » extrait de l’album « Rastaman Vibration (Deluxe Edition) »

« War » extrait de l’album « Rastaman Vibration (Deluxe Edition) »

« Crazy Baldhead » extrait de l’album « Rastaman Vibration (Deluxe Edition) »

« Johnny Was - Alternate Mix » extrait de l’album « Rastaman Vibration (Deluxe Edition) »

« Introduction - Live at the Roxy Show » extrait de l’album « Rastaman Vibration (Deluxe Edition) »

« Want More - Live at the Roxy Show » extrait de l’album « Rastaman Vibration (Deluxe Edition) »

« Night Shift » extrait de l’album « Rastaman Vibration (Deluxe Edition) »

« Jah Live » extrait de l’album « Rastaman Vibration (Deluxe Edition) »

« Smile Jamaica - Single Version » extrait de l’album « Kaya »

Bob Marley :