C'est la nuit et non, vous ne rêvez pas ! Very good Trip continue à se souvenir avec vous de Bob Marley.

Les choristes de Bob Marley, de gauche à droite: Judy Mowatt, Rita Marley et Marcia Griffiths pendant un concert au Rainbow Theatre, Londres, le 3 juin 1977. © Getty / Graham Wiltshire / Hulton Archive

Cette émission est une rediffusion du 27 juin 2020.

Au risque de vous surprendre, ce n’est pas la voix de Marley que vous allez entendre au cours de cette première émission. Mais d’autres que la sienne, celles d’une soul jamaïcaine que nous, le grand public, connaissons mal et qui n’a rien à envier à celle des États-Unis dont elle s’est inspirée, Bob Marley le premier. Et qui a vu éclore des voix extraordinaires sans lesquelles Bob Marley et les Wailers n’auraient jamais été ce qu’ils sont, qui permettent de sentir dans quel contexte leur talent a pu se développer et s’épanouir.

Comme celle de Marcia Griffiths, par exemple, une voix splendide, elle est toujours avec nous, surgie à Kingston, la capitale jamaïcaine, et qui a obtenu son premier tube local en 1968, « Feel Like Jumping », alors qu’elle n’avait pas vingt ans.