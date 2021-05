Bob Marley est un symbole de la musique partout dans le monde. Il a hissé la musique jamaïcaine, le reggae et le mouvement rastafari dans la lumière. Very Good Trip vous aide à comprendre toute en musique.

The Wailers, le groupe de reggae jamaïcain fondé en 1963 par Bob Marley) en 1970. © Getty / Michael Ochs Archives

Cette émission est une rediffusion du 18 juillet 2020.

Il y a plusieurs interprétations possibles du message Rasta. Certains mettent en avant une philosophie de vie qui restaure à chacun sa dignité, son indépendance, aussi une hygiène de vie, une sagesse.

D’autres le greffent à une vision révolutionnaire absolue et radicale, ce qu’on appelle l’afrocentrisme. D’autres encore y greffent un combat marxiste, adossé au régime castriste de Cuba, opposé aux menées des États-Unis dans la région.

Le credo rastafarien est un peu, si vous acceptez cette analogie, comme le communisme, une aspiration qui a pu susciter bien des interprétations différentes. Alors il m’est impossible d’entrer dans les détails et que les spécialistes me pardonnent si j’ai simplifié à outrance. Et puis, après tout, je suis là pour vous faire écouter de la musique

. Ce qui est sûr, c’est que Bob Marley a été imprégné par la foi rasta, elle a toujours agi en lui comme un fluide miraculeux qui lui a donné des forces, pour ainsi dire, surhumaines. « Get Up, Stand Up », le titre phare de l’album Burnin’ des Wailers, paru en 1973, est ancré dans un hymne rasta. « Lève-toi, redresse-toi, bats-toi pour tes droits… », c’est devenu un hymne universel