Dans Very Good Trip l’ambiance est maussade, peut-être mais intense. Et il y a toujours une lumière au bout.

Le groupe Fontaines DC aux BRIT Awards 2021 © Getty / JMErnational/JMErnational pour les BRIT Awards

Une voix qui sent la grisaille, le ciel bas, les marches nocturnes dans des rues qui ne mènent nulle part, l’alcool qui vous anesthésie et le sang qui bouillonne en vous, la vie qui s’étend, aussi vide qu’infinie, devant vous et vous, vous vous demandez pour quoi vous êtes arrivé sur Terre. Oui, il y a tout ça dans la voix qu’on vient d’entendre, celle de l’Irlandais Grian Chatten, le chanteur et parolier du groupe Fontaines D.C.

La chanson s’appelle « Skinty Fia », une vieille expression en gaélique irlandais, qu’employait, paraît-il, la grand-tante du batteur du groupe, fataliste comme le souvent les vieilles personnes. Une manière de dire : ah là là, tout part à vau l’eau. Skinty Fia, c’est aussi le titre de l’album, le troisième, de Fontaines DC, un groupe dont le premier album, paru il y a tout juste trois ans, a connu un succès immédiat dans toute l’Europe.

Les cinq membres de Fontaines DC se sont rencontrés il y a bientôt dix ans au sein d’une école de musique qu’a co-fondée, au début de ce siècle, Bruce Dickinson, le chanteur du célèbre groupe de hard rock Iron Maiden.

Né à Brighton, dans le sud de l’Angleterre, le BIMM, British and Irish Modern Music Institute a des ramifications dans diverses villes en Grande-Bretagne, ainsi qu’à Hambourg, en Allemagne, et donc à Dublin. Bon, peu de liens avec le hard rock dans la musique de Fontaines DC dont on a découvert en 2019 un premier album dont le titre, « Dogrel », pourrait se traduire par poésie à trois balles. Plutôt un rock’n’roll blafard et squelettique, à la sobre intensité d’un film en noir et blanc.

On a découvert sur scène des musiciens très concentrés. Le chanteur et parolier Grian Chatten a cette présence du type qui n’aime rien en lui, ni sa gueule ni son corps, mais qui, pour autant, a la certitude qu’il lui faut être là, que là est sa place. Et qui en devient paradoxalement charismatique. Son état d’esprit est plus proche du rappeur que du chanteur de rock. Grian Chatten débite ses textes tout en arpentant la scène d’un bout à l’autre. Dans les deux premiers albums signés Fontaines DC, il évoquait les laissés pour compte de Dublin : les jeunes à la rue, l’alcool, la drogue, les dérives suicidaires. Il y avait aussi quelques trouées de lumière, comme « Oh Such a Spring », l’évocation d’un moment éphémère de joie et de bonheur, qui pouvait évoquer les plus simples et belles ballades de Lou Reed. On peut l’entendre dans le deuxième album du groupe, A Hero’s Death. Le nouvel album, « Skinty Fia », est une affaire un peu différente.

