Besoin d’évasion et de transe ? Very Good Trip a tout fait pour vous faire partir, loin, très, très loin.

W. H. Lung - "Pearl in the Palm" © Capture d'écran/YouTube/Site officiel de W. H. Lung

Vous, je ne sais pas, mais je me suis pas mal secoué sur ma chaise en écoutant ça : « Pearl in the Palm », un titre extrait d’un album qu’a publié le mois dernier un groupe de Manchester du nom de W. H. Lung. Je vous en avais parlé une première fois voici deux ans.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Son premier album , « Incidental Music » était le fruit d’une expérience fusionnelle, comme on dit. Ces trois amis avaient partagé pendant deux ans la même colocation, plutôt spacieuse, dans une banlieue de Manchester. Ils avaient amassé plein de matériel, des synthétiseurs modulaires notamment, et trié patiemment parmi les sons qu’ils trouvaient, pour créer leurs morceaux. Ils se sont consacrés de toutes leurs forces, corps et âme, à ce projet commun, une véritable obsession à trois.

Deux ans plus, tard, ils ont bien été forcés de voir les choses autrement. La pandémie a frappé et les confinements successifs, ça les a fait changer de vision et de désirs, on les comprend. Ils se sont mis à rêver de sorties, de discothèques, de danse, de rythmes d’électro-pop qui s’emparent de votre corps et c’est exactement ce que traduit leur nouvel album « Vanities », qui m’a donné envie, pour cette semaine à dominante électro, de vous faire entrer dans une transe énergique.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Il n’y aura pas que de l’électro mais, ça, je vous le promets, une forme d’énergie qui secoue et qui réveille. Hip-hop underground, r & b anguleux en noir et blanc, voix qui réveillent, c’est, vous allez l’entendre, idéal pour nous sortir de ce début d’engourdissement qui monte en nous avec les brumes de l’automne. Je sais, je ne suis pas à une contradiction près, hier, j’ai encouragé la mélancolie accompagnant les premières fraîcheurs, avec James Blake et de belles voix qui réchauffent le cœur. Ce soir, je remets le courant et l’électricité va parcourir les corps.