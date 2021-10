Ce soir, dans Very Good Trip on va réviser nos classiques mais on sans radoter pour autant, parce qu’on va apprendre des trucs inattendus.

Pourquoi revenir sur les Beatles ce soir ? Eh bien parce qu’un événement se prépare autour d’eux, sans doute le dernier auquel les deux survivants du groupe, Paul McCartney et Ringo Starr seront associés.

À la fin du mois prochain, on va pouvoir découvrir, ce sera sur la plateforme Disney, ce qu’on appelle une mini-série, de trois fois deux heures, intitulée « Get Back », et dont on peut dire, sans exagérer, qu’elle apporte des révélations.

Alors, de quoi s’agit-il ? Eh bien, si vous connaissez parfaitement l’histoire des Beatles, vous savez certainement qu’il y un demi-siècle, en 1970, est sorti au cinéma un documentaire intitulé Let It Be. Les jeunes et très jeunes spectateurs d’alors, j’en étais, ont pu y découvrir, ébahis, le groupe donnant un concert impromptu sur le toit d’un immeuble londonien. À la fin du film, on voyait cette scène improbable : des passants ahuris, le nez en l’air, se demandant ce qui se passe et la police, ameutée, finissant par intervenir pour mettre fin au tapage diurne. Pourquoi j’ai dit ébahis ? Parce qu’il était plus qu’improbable, en 1969, année où cette scène a été tournée, de voir les Beatles, donner un concert en plein air ou où que ce soit, d’ailleurs.

En tant que groupe de scène, les Beatles s’étaient effacés. Ils avaient donné leur ultime concert en août 1966 et, après ça, ils avaient pris la décision, irrévocable, de ne plus jamais apparaître en public afin de mieux se consacrer à la réalisation de leur musique en studio. Quand on avait demandé à George Harrison quelle était son idée du paradis, il avait répondu : ne plus jamais partir en tournée.

Ce documentaire intitulé Let It Be, sorti tout juste après l’annonce de la fin des Beatles, montrait assez tristement, enfin c’est le souvenir qu’on en a gardé, John, Paul, George et Ringo, maussades, se chamaillant, incapables de terminer l’album qu’ils avaient prévu de faire.

Cinquante ans après, on dispose de nouveaux éléments qui permettent non pas de réviser l’histoire, bien au contraire, mais de la redresser, en somme. De dissiper les légendes, légendes au mauvais sens du terme, il faudrait plutôt parler de déformations. C’est peu dire qu’on découvrira dans la série « Get Back » un récit bien plus véridique que ce que l’on croyait connaître, je vous expliquerai pourquoi.

The Beatles :