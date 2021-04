Very Good Trip, complètement fan, reste en compagnie d’une femme qui a su donner à son sentiment de désolation une dimension théâtrale et flamboyante.

L’auteure-compositrice-interprète Lana Del Rey, le 3 novembre 2018 à Los Angeles, Californie. © Getty / Michael Tran / FilmMagic

« Wild at Heart », une des dix chansons nouvelles, la onzième est une reprise, qui figurent dans l’album que la chanteuse américaine Lana Del Rey vient de publier et qui s’appelle « Chemtrails Over the Country Club ». Je ne connaissais pas ce mot, chemtrails, les Américains l’ont inventé pour désigner ces panaches de fumée blanche que laissent les avions dans le ciel et que je trouvais beaux quand j’étais enfant, surtout quand on les voyait se décomposer. Mais évidemment, le mot souligne qu’ils sont composés des résidus gazeux d’une combustion chimique, c’est moins poétique et on les voit planer de façon menaçante au-dessus du country club.

Pourquoi un country club ? Je ne sais pas. Peut-être est-ce une façon qu’a Lana Del Rey de désigner ainsi sa bande de copines.

La vignette de l’album est une photo en noir et blanc montrant, tout sourire, un groupe de onze filles, assemblées, tout sourire, autour d’une table couverte d’une nappe à carreaux pour un week-end à la campagne. Et cette fumée, loin dans le ciel, au-dessus de leur tête, c’est, on imagine, les menaces qui planent sur ce moment de détente et de complicité.

Lana Del Rey avait prévu de publier ce nouvel album au début de l’automne dernier, et puis les circonstances, que vous connaissez, ont tout retardé. Elle fait partie de ces artistes pour lesquels les périodes successives de confinement ont été propices, enfin, propices, c’est peut-être aller un peu loin, dont elles ont, mettons, encouragé la productivité.

Lana Del Rey a écrit et enregistré un autre album, dont la publication est annoncée pour le mois de juin, elle dit aussi qu’elle en prévoit deux autres, un de reprises de chansons folk et un autre de country. L’imprégnation de la chanson country, je parle de la country pure, prise à sa source, et qu’on peut décrire, à l’origine, comme le blues et la soul des Blancs, a toujours été présente en filigrane dans le style de Lana De Rey. Je veux parler des thèmes de solitude et de désespoir, qui sont au cœur de la chanson country, laquelle traduit une vision du monde, enfin de l’humain, en tout cas, particulièrement désolante.

« Wild at Heart », la chanson qu’on vient d’entendre, a quelque chose de country dans son style et dans la façon, aussi, dont Lana Del Rey utilise sa voix, j’allais dire sculpte sa voix. Elle a cette capacité d’entrer dans une chanson comme une comédienne dans un personnage, à cette différence près que c’est elle qui imagine, écrit et met en scène ses propres rôles. D’ailleurs, je parle de personnages, Lana del Rey a bien sûr sciemment choisi ce titre « Wild at Heart », qui est celui d’un film bien connu de David Lynch, sorti en 1990, Sailor et Lula en français.

Lana Del Rey :