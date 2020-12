Ce soir, toujours Lennon, dans Very Good Trip, oui, mais un Lennon particulier, presque soul. Qui s’ouvrait avec candeur de ses espoirs les plus fous, mais savait aussi crier ses désillusions. Eh ben non, c’est toujours pas « Imagine ».

Portrait de l’auteur-compositeur-interprète, musicien, écrivain et co-fondateur des Beatles, John Lennon en 1965. © Getty / Bettmann

« Le soleil ne disparaîtra jamais mais le monde n’en a peut-être plus pour longtemps et c’est une question d’années ».

Eh bien, cinquante ans plus tard, cette chanson de John Lennon qu’on vient d’entendre est pile dans l’actualité. Surtout que le thème qui la parcourt, l’isolement, c’est le titre de la chanson, « Isolation », la peur des autres, la paranoïa, eh bien on est en plein dedans.

Vous allez sûrement entendre parler de John Lennon de tous les côtés à partir de la semaine prochaine, puisque, j’y ai fait allusion, dans une semaine, le 8 décembre, on commémorera le quarantième anniversaire de sa mort. On entendra surement de tous les côtés « Imagine » et « Jealous Guy », eh bien, j’assume, ce ne sera pas dans Very Good Trip.

Parfois, il y a des chansons, comme ça, on n’arrive plus à les entendre avec une oreille vierge, à cause des pubs qui les ont rendues banales ou des restaurants qui vous les ont trop imposées. Mais je ne fais pas non plus l’impasse puisque vous entendrez d’excellentes reprises, plus ou moins récentes, de Lennon, notamment une de « Jealous Guy » dont vous me direz des nouvelles.

Alors, bon, les années qui ont passé, quarante, c’est beaucoup, ont eu tendance à simplifier le parcours de John Lennon au sein, et, dès la fin de l’année 1969, définitivement hors des Beatles. Quand on regarde des documentaires sur Lennon ou qu’on entend des témoignages à son sujet, on peut avoir l’impression qu’il était un compositeur de chansons et interprète empli de bons sentiments, porteur d’un message idéaliste, de « All You Need Is Love » à « Imagine ». Il a pu l’être à l’occasion, peut-être aurait-il souhaité être, plus souvent, ce rêveur impénitent. Mais ce n’était pas le cas.

