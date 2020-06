Ce soir, dans Very Good Trip toujours des sons électro mais avec des voix très chaleureuses, voire lyriques.

Perfume Genius, le nom de scène de l'auteur-compositeur-interprète américain Mike Hadreas, se produit en concert lors du Mad Cool Festival, le 13 juillet 2018 à Madrid, Espagne. © Getty / Mariano Regidor / Redferns

Un titre qui donne l’impression d’une très heureuse rencontre entre Stevie Wonder et Depeche Mode, c’était la voix de Mike Hadreas, dit Perfume Genius, dans une chanson qui s’appelle On the Floor, extraite de son tout nouvel album, Set My Heart on Fire Immediately, Enflamme-moi le cœur immédiatement, qui devait paraître officiellement vendredi dernier, j’espère que ça n’a pas été repoussé.

Je l’ai souvent programmé dans cette émission, sa voix est de celles qu’on n’oublie pas. Originaire du nord de la côte Ouest des États-Unis, la région de Seattle, Mike Hadreas n’est pas un gamin, il aura bientôt quarante ans. Il en avait près de trente quand il s’est fait connaître, en 2010, sous le nom de Perfume Genius, génie du parfum.

Passé par New York où il a fait des études de cinéma, il compose, chante et danse depuis une dizaine d’années. Il n’a pas eu un parcours facile.