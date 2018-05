Du blues, des pépites musicales à découvrir, avec un joli et odorant brin de Muguet, Michka Assayas vous gâte ce soir !

Rebecca Lovell et Megan Lovell de Larkin Poe se produisent au GRAMMY Museum Mississippi le 23 mars 2018 à Cleveland, Mississippi. © Getty / WIll Jacks / WireImage

"(...)Ce qui rend les sœurs Lovell si exceptionnelles, c’est qu’elles s’intéressent à d’autres musiques qu’au blues. Il y a même, de leur aveu, une influence hip-hop, ça se sent dans les percussions, dans leur dernier album, « Peach », partagé entre des classiques de blues rural du sud, Son House, Leadbelly, Robert Johnson et des compositions originales, dont celle qu’on vient d’entendre, mémorable, « Freedom ». Je vous rappelle le nom de l’album, « Peach », comme une pêche, et celui du groupe, Larkin Poe, Poe comme l’écrivain Edgar Poe. D’ailleurs, détail inattendu, ce nom n’est pas dû au hasard. Il se trouve qu’un ancêtre de la famille, Lovell, à la réputation de voyou, a épousé la fille d’un homme qui s’appelait Larkin Poe, cousin germain d’Edgar Poe. Ce Larkin Poe aurait été tellement outré par cette mésalliance qu’il n’a, selon la légende, plus jamais adressé la parole à sa fille. Et ses lointaines descendantes, pas rancunières, ont décidé d’adopter son nom pour jouer du blues.(...)"