Very Good Trip vous emmène dans une drôle de caravane qui avance dans le désert, pas dans le désert d’Arabie, non, mais dans celui de l’Arizona. Des chevaux, bien sûr, plutôt que des dromadaires mais ça ondule et les drôles de bédouins qu’on voit au loin n’ont pas l’air bien sûr.

Gabriel Sullivan et Brian Lopez, du groupe XIXA dans leur clip "Eclipse". © Capture d'écran/YouTube/Site officiel XIXA

XIXA, c’est le nom du groupe qu’on vient d’entendre, évoque des images de western crépusculaire, il y a le vent du désert, le soleil brûlant, des squelettes épars de malheureux morts de soif, il y a quelque chose de sinistre et en même temps une sensualité vénéneuse dans cette chanson, « Genesis of Gaea », ces hommes qui ont traversé le désert sont prêts, dirait-on, à faire un massacre ou bien une orgie de sexe et d’alcool ça peut, après tout, pencher d’un côté comme de de l’autre.

Bon, je me calme, mais après tout, la musique, parfois, c’est ça, une drogue en vente libre qui peut vous faire faire de drôles de visions. Chicha, ça s’écrit XIXA. C’est d’abord un style qui s’apparente à la cumbia colombienne et qui s’est développé au Pérou. Mais c’est aussi le nom d’un groupe fondé à Tucson par deux jeunes musiciens, Brian Lopez et Gabriel Sullivan, qui font aujourd’hui partie du dernier avatar d’un groupe légendaire né à Tucson, dans l’Arizona, Giant Sand.

Dans Chicha, il y a un mélange curieux dans la rythmique, déjà : il y a un batteur de metal qui voisine avec un joueur de timbales cubaines, qui n’a jamais entendu parler de Led Zeppelin. Il y a du psychédélisme ainsi qu’une certaine pulsation africaine.

Dans son album précédent, sorti en 2018, Xixa avait d’ailleurs invité pour un titre Abderhaman, le guitariste du groupe de nomades du désert nord-africain Tinariwen.

Cette fois, ils ont invité un autre groupe touareg, Imarhan, mais enfin il y aussi une chorale d’enfants du Groenland, de passage dans l’Arizona. Il y a toujours un moment où toutes les étendues désertiques finissent par se ressembler.

XIXA, c’est, pour commencer, l’association de deux chanteurs très différents. Celui qu’on vient d’entendre, Gabriel Sullivan, une voix rocailleuse, à l’âpreté menaçante. Elle évoque beaucoup celle d’un des pères fondateurs du grunge, Mark Lanegan. Et puis celle de Brian Lopez, plus haute, on pense parfois à Vince Neff, le chanteur du groupe écossais Django Django.

Le nouvel album de XIXA s’appelle « Genesis » et le groupe l’a enregistré à un studio, modeste mais puissant, comme il se décrit, situé dans la ville de Tucson au nom très évocateur, Dust and Stone, poussière et pierre.

Musicalement, c’est une exploration très libre de divers rythmes et sonorités de styles latino-américains, cumbia et plein d’autres, honnêtement c’est un domaine que je ne maîtrise pas du tout, le tout étant lié par une sorte de transe psychédélique moderne, où l’électro a sa place. Mais c’est surtout l’intensité des voix, comme fiévreuses, à demi-lucides, de Gabriel Sullivan et Brian Lopez, qui emporte le morceau. Disons qu’il règne par là-dessus un climat menaçant, certains emploient même l’adjectif gothique, admettons, mais tout ça baigne dans une sorte de suavité, de douceur vénéneuse qui rend la menace peut-être encore plus inquiétante.