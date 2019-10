Au programme de Very Good Trip, du blues, canal historique, avec quelques voix exceptionnelles, injustement oubliée avec le temps.

La chanteuse Sheryl Crow en concert au Novo Theatre à L.A. Live le 17 septembre 2019. © Getty / Matt Winkelmeyer

Sheryl Crow publie aujourd’hui un nouvel album, "Threads", comme des fils qu’on entrecroise, bon ça peut aussi vouloir dire fringues, d’ailleurs, surtout aux Etats-Unis.

C’est un album qu’elle a enregistré chez elle, dans la grange équipée en studio près de sa maison située dans les environs de Nashville. Elle l’a enregistré à son rythme, invitant, comme elle le dit, certains de ceux et celles qui lui ont, comme elle le dit, donné l’étincelle, et qu’elle tenait ainsi à honorer.

Parmi elles, eux, il y a Mavis Staples et Stevie Nicks de Fleetwood Mac, qui ont répondu présentes, mais aussi Keith Richards et Neil Young. Il y aussi un duo inédit, enregistré en 2003 avec Johnny Cash, "Redemption Day". Dans le titre que je vous ai fait écouter, "Live Wure", interprété en compagnie de Mavis Staples, on pouvait aussi entendre la guitare d’une des plus grandes connaisseuses du blues aux Etats-Unis, Bonnie Raitt.