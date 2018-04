Ce soir, et toute la semaine, on va s'évader dans un rêve californien. Et avec lui, c'est idéal.

Jonathan Wilson au Grammy Museum en 2018 © Getty / Rebecca Sapp/WireImage

"Quelque chose de californien dans ce titre récent signé par un musicien qui, depuis le début des années 2000, occupe une place à part dans le circuit indépendant américain. Il s’appelle Cass McCombs. Sa chanson s’appelait « Bum Bum Bum » et c’est par elle que débute son dernier album en date, sorti fin 2016, et qui s’appelle « Méïndji Love », un titre qui révèle assez bien son humour un peu tordu, puisqu’on pourrait traduire ça par « amour galeux ». Il a aussi écrit des chansons aux titres aussi engageants que « Fille rance » ou « Je suis une chaussure », ce qui a fait écrire à un journaliste du magazine américain The New Yorker que Cass McCombs était un peu le Samuel Beckett du folk et du rock’n’roll indépendant des années 2000. Avec son mélange d’humour sombre et d’angoisse métaphysique. On trouve aussi dans cet album, « Mangy Love », un titre qui s’appelle « Outdoor House », où il adopte le point de vue d’un personnage atteint de maladie mentale et qui parle d’une maison où, je cite, « il pleut à l’intérieur alors qu’il fait beau dehors » et « où le plafond est à la place du plancher ». Et Cass McCombs chantonne ces paroles d’une voix tranquille, sur des mélodies jazzy californiennes planantes, orchestrées d’une façon suave et agréable. C’est un drôle de bonhomme dont on sait peu de choses, sinon qu’il a grandi dans la région de San Francisco au sein d’une famille où l’on aimait la musique country. Il n’a jamais vécu longtemps au même endroit, a toujours été sur les routes et a longtemps échappé à la curiosité des journalistes, auxquels il lui est arrivé, c’était il y a sept ans, en 2011, de ne répondre que par e-mail."

Programmation musicale :