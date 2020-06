Very Good Trip donne un coup de pouce aux vieux, et fait un pari sur quasi-inconnu qui n’a pourtant rien d’un nouveau venu, entre folk et rock classique.

L'auteur-compositeur-interprète Peter Bruntnell avec "Mr Sunshine "(Official Music Video) © Capture d'écran/YouTube/Site officiel de Peter Bruntnell

Grâce à un auditeur fidèle, Pierre-Emmanuel Herbain, j’apprends au début de cette année que Peter Bruntnell est invité, c’était bien sûr avant le confinement, à un concert d’appartement à Paris, invité par une association d’amateurs qui s’appelle Life Is a Minestrone, c’était le titre d’une chanson du groupe Ten CC. Et qui avaient découvert Peter Bruntnell grâce à Very Good Trip.

Quand j’apprends ça, je propose à mon camarade Stéphane Ronxin, qui réalise l’émission, et toujours prêt pour les mauvais coups, de greffer les moyens techniques de France Inter à cette soirée. Contact est pris, on s’organise.

Et nous voilà un samedi soir dans les bureaux d’une petite entreprise parisienne, dans le quinzième arrondissement.

Rencontre avec Peter Bruntnell, trésor méconnu, entre folk et rock classique © Radio France / Stéphane Ronxin

Peter Bruntnell :

« Mr. Sunshine » extrait de l’album « Nos Da Comrade »

« You’d Make a Great Widow » enregistrement France Inter

« False Start » enregistrement France Inter par Benjamin Perru et Martin Troadec

« Broken Wing » enregistrement France Inter par Benjamin Perru et Martin Troadec

« Snow Queen » enregistrement France Inter par Benjamin Perru et Martin Troadec

« King of Madrid » enregistrement France Inter par Benjamin Perru et Martin Troadec

« By the Time My Head Gets to Phoenix » enregistrement France Inter par Benjamin Perru et Martin Troadec

« Long Way from Home » enregistrement France Inter par Benjamin Perru et Martin Troadec

« Black Window » enregistrement France Inter par Benjamin Perru et Martin Troadec

Rencontre avec Peter Bruntnell, trésor méconnu, entre folk et rock classique © Radio France / Stéphane Ronxin

Traduction et voix : Stéphane Ronxin

Toutes les chansons sont écrites par Peter Bruntnell