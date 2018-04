Ce soir, toujours la Californie mais côté hip-hop et r&b, avec des effluves de jazz. On n’a pas besoin d’être né là-bas, c’est, vous allez l’entendre, une sensibilité et un état d’esprit.

Thundercat, chanteur, bassiste et producteur sur scène lors du party et du pré-concert du festival ONE Music Fest 2017 au Tabernacle le 8 septembre 2017 à Atlanta, en Géorgie. © Getty / Prince Williams/Filmmagic

"(...)un artiste, lui, cent pour cent californien qui se fait appeler Thundercat et dont l’album, paru récemment, « Drunk », a fait beaucoup parler de lui. Il faut dire que ce musicien, un virtuose de la basse électrique, qui joue d’un instrument à six cordes, a, c’est le cas de le dire, plusieurs cordes à son arc. Ce Noir de Los Angeles, à la chevelure teinte couleur paille, a joué dans des groupes de style hardcore et metal. Il a collaboré avec Flying Lotus, un musicien entre techno, hip-hop et jazz, qui n’est autre que le petit neveu de l’illustre saxophoniste John Coltrane. Il a collaboré récemment avec le rappeur Kendrick Lamar. Mais enfin, on peut dire que l’étoile qui le guide, c’est avant tout le jazz-funk californien des années 70. Ses sonorités feutrées, sa souplesse rythmique, son raffinement harmonique. Ce qu’il cherche, c’est ce style propre aux musiciens qui ont accompagné Stevie Wonder mais aussi les Doobie Brothers ou Steely Dan. Thundercat a d’ailleurs invité le chanteur légendaire des Doobie Brothers, Michael McDonald, à participer à un titre de son album, tout comme à un autre nom légendaire de la période, Kenny Loggins.(...)"