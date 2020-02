Voici ce soir dans Very Good Trip, du rock’n’roll mais dans le sens large, d’une grande diversité, du hard rock à la musique dite progressive.

Les multi-instrumentistes du groupe Algier, Franklin James Fisher, Lee Tesche, en concert à Randall's Island le 22 juillet 2016 à New York. © AFP / Theo Wargo / Getty Images

Une voix animée par une sorte de véhémence, de fièvre, vous l’avez entendu, celle de Franklin James Fisher. C’est le chanteur et parolier d’un groupe qui se fait appeler Algiers, comme la ville d’Alger en anglais.

Un groupe formé par trois Américains qu’on avait pu découvrir dans Very Good Trip, c’était il y a près de trois ans, en 2017.

Algiers vient de publier son nouvel album, « There Is No Year », vous en avez entendu la chanson titre.

Un style pas facile à cerner, où s’entrechoquent divers éléments, dans une espèce de mélange instable : une forme de blues, du gospel, aussi, mais l’ensemble est entraîné par une mécanique froide et répétitive, un peu oppressante, comme on peut en rencontrer aussi chez un groupe comme Queens of the Stone Age.