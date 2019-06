Qu'on se le dise ce n'est pas du tout "no future" pour le punk et le rock’n’roll en 2019, la preuve ? Rendez-vous ce soir dans Very good trip !

Le musicien et compositeur Ezra Furman en concert à Victoria Park le 2 juin 2019 à Londres. © Getty / Matthew Baker

Ezra Furman s’est pris de passion très jeune pour Lou Reed, il interprétait même « Heroin » du Velvet Underground sur scène à ses débuts. À cet égard, il rappelle beaucoup un chanteur qui a suscité une vraie passion chez certains en France, Jonathan Richman, avec ce côté enfantin, cette identification avec tous les marginaux et les fragiles de la Terre, et cette sensibilité déchirée.

Oui, Erza Furman est à part dans le monde de la musique populaire. C’est un juif orthodoxe qui refuse de se produire le vendredi soir et observe le Shabbat tous les samedis. Il n’exclut pas un jour de tout arrêter et de faire les études nécessaires pour devenir rabbin. « C’est la meilleure part de moi qui envisage ça », avoue-t-il.

De fait, Ezra Furman est très préoccupé par le mauvais état du monde et rêve d’y remédier. Son album de l’année dernière, Transangelic Exodus, évoquait la fuite d’un couple formé par un homme et un ange à l’identité indéterminée, migrant résidant illégalement aux Etats-Unis. Il est effrayé par un monde sans pitié envers les faibles et les indésirables, auxquels, bien sûr, il ne peut que s’identifier.