L'édition 2018 du festival We Love Green s'était installée sur la plaine de La Belle étoile, dix hectares au cœur du Bois de Vincennes, à Paris (12) pour accueillir les festivaliers et de nombreux artistes. France Inter y était.

L'auteur, compositeur, producteur et musicien multi-instrumentiste, Beck pendant un hommage rendu à Prince le 28 janvier 2020. © Getty / Monty Brinton / CBS

Après l'annulation de sa neuvième édition le 16 avril dernier en raison de la pandémie de Covid-19, We Love Green revient du jusqu'au 7 juin pour proposer une édition intégralement virtuelle.

We Love Green entre dans la 4ème dimension et inaugure We Love Green TV pour vous faire vivre l’experience du Festival online

Sur une plateforme dédié baptisée “We Love Green TV”, celle-ci proposera une sélection de concerts inédits, sessions live, conférences et autres recettes de cuisine pour patienter jusqu'à sa future édition en 2021.

Pour l'occasion, France Inter diffuse le concert Beck, l'icône de la scène rock alternative, qui était de retour cette année-là, le 2 juin, avec son nouvel album.

La tracklist de Beck :

Devil’s haircut

Up all night

Wow

Loser

Mixed business

Dreams

Girl

E-Pro

Sexx Laws

Colors

Where It's At

One Foot in the Grave

À noter que de nouveaux contenus seront partagés sur la plateforme tout au long de l’année jusqu’à la future édition du festival, déjà prévue pour le samedi 5 et le dimanche 6 juin 2021. Celle-ci marquera d’ailleurs les dix ans d’existence du We Love Green.