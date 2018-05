Michka Assayas nous emmène à la Nouvelle Orléans pour chanter et jouer du saxophone, si, si, si ...

"(...)Près de trente ans déjà. En 1989, le monde entier découvrait un des meilleurs groupes qui ait jamais vu le jour à la Nouvelle-Orléans, les Neville Brothers, les frères Neville. On vient de les entendre dans « Yellow Moon », la chanson qui donna son titre à leur meilleur album. Un enregistrement quo avait été supervisé par le Canadien Daniel Lanois, qui avait apporté à la Nouvelle-Orléans son art des ambiances sonores diffuses, comme planantes, apprises auprès de son mentor Brian Eno. Et qu’il avait façonné auprès du groupe U2, aux côtés de Eno, avant de collaborer avec Peter Gabriel pour son album So en 1986. Pour enregistrer les Neville Brothers à la Nouvelle-Orléans, Lanois avait appliqué à sa façon les procédés un peu mystiques de Brian Eno. Il avait transformé en studio un vaste appartement dans les pièces duquel il avait fait brûler de l’encens et suspendu aux murs de la mousse et des trophées d’alligators. Histoire d’être dans l’ambiance du vaudou néo-orléanais. Le résultat avait comme envoûté Bob Dylan, qui avait décidé d’enrôler Lanois et de se rendre à la Nouvelle-Orléans pour enregistrer l’album qui marqua son grand retour en 1989, Oh Mercy.(...)"

The Neville Brothers :

« Yellow Moon » extrait de l’album « Yellow Moon »

The Wild Tchoupitoulas :

« Brother John » extrait de la compilation « The Best Collection - The Wild Tchoupitoulas »

« Hey Pocky-A-Way » extrait de la compilation « The Best Collection - The Wild Tchoupitoulas »

The Neville Brothers :

« Fever » extrait de l’album « Live at Tipitina’s (1982) »

« Caravan » extrait de l’album « Live at Tipitina’s (1982) »

« Tell It Like It Is » extrait de l’album « Live at Tipitina’s (1982) »

Dr. John :

« How Come My Dog Don’t Bark (When You Come Around) » extrait de l’album « Goin’ Back to New Orleans »

Songcatchers :

« Neon Sky » extrait de l’album « Pray for Sky »

Aaron Neville :

« Gotta Serve Somebody » extrait de l’album « Gospel Roots »

The Neville Brothers :