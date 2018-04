Des chanteuses à suivre absolument, et dont il vous faudra retenir les noms. Michka Assayas vous dit presque tout car la liste est longue ...

Haim, Danielle Sari Haim, Este Arielle Haim et Alana Mychal Haim avec leur prix du meilleur groupe international pendant les VO5 NME Awards à la Brixton Academy le 14 février 2018 à Londres. © Getty / Dave J Hogan/Dave J Hogan

"(...)Quand leur premier album en 2013, des commentateurs ont comparé leur style des sœurs Haim à celui de Fleetwood Mac, un des sommets du rock californien des années 70. Stevie Nicks, une des deux chanteuses du groupe, a d’ailleurs clamé son admiration pour elles et leur a même offert une de ses fameuses écharpes qui couvre à présent majestueusement leur piano droit. Pour autant, il n’y a rien de rétro dans ce que font les sœurs Haim, elles sont de leur âge et de leur temps, et l’influence de Beyoncé et du r & b est très sensible dans leurs chansons. Elles vont donner une série de concerts en Europe à la fin du printemps, dont le festival Primavera qui aura lieu le dernier weekend de mai à Barcelone, mais pour le moment, hélas, aucune date n’est prévue en France. (...)"