Kate Bush à Londres, en Angleterre, en avril 1979. © Getty / David Redfern / Redferns

Un air de la Renaissance, une sorte de branle, je crois que c’est le terme qu’on utilisait pour désigner ces danses qu’on pratiquait dans les villages de France et d’ailleurs en Europe. « Lovely, lovely, lovely Bertie », « charmant, charmant, charmant Bertie », c’est une comptine toute simple que Kate Bush a écrite et chantée pour son petit garçon, Albert, dit Bertie, qu’elle a eu sur le tard, dans sa quarantième année.

La chanson figure dans l’album Aerial, un double CD qu’elle a publié en 2005, rompant un silence de douze années. Elle y est accompagnée par un virtuose espagnol de la guitare de la Renaissance(...).

Alors il y a une histoire qui se raconte sur Kate Bush, je ne sais pas si elle est authentique, c’est qu’un jour, dans ces années-là, un reporter est allé sonner chez elle, intrigué, beaucoup l’étaient, par son long silence. Il lui a demandé ce qu’elle avait, entre guillemets, produit ces dernières années. Kate Bush l’aurait emmené dans sa cuisine, aurait ouvert la porte du four et lui aurait montré des gâteaux en train de cuire. Et elle lui aurait dit : voilà ce que j’ai produit aujourd’hui. J’ignore si c’est vrai mais enfin ça lui ressemble.

Le Mystère des voix bulgares :

« Erghen Diado » extrait de l’album « Le Meilleur du Mystère des voix bulgares »

« Pora Sotunda » (featuring Lisa Gerrard) extrait de l’album « BooChemish »

Kate Bush :

« Rocket’s Tail » extrait du coffret « Kate Bush Remastered, Part II - The Sensual World »

« Jig of Life » extrait du coffret « Kate Bush Remastered, Part II – Hounds of Love »

Kiran Ahluwalia : « Mustt Mustt » extrait de l’album « Aam Zameen : Common Ground »

Saz’iso : « Penxherenë e zotrisë sate » extrait de l’album « At Least Wave Your Handkerchief at Me (The Joy and Sorrows of Southern Albanian Song) »

Kate Bush : « Bertie » extrait du coffret « Kate Bush Remastered, Part III - Aerial »

Aziza Brahim : « Lagi » extrait de l’album « Soutak »

Justin Adams : « Wassoulou » (featuring Anneli Drecker) extrait de l’album « Ribbons »

Kate Bush :