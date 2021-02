Dans Very Good Trip, un artiste qui a vécu mille vies, à la voix profonde, rauque et une présence imprévisible sur scène. Vous l’avez sans doute deviné, il s’agit de Mark Lanegan et la soirée va être bonne.

Le chanteur Mark Lanegan avec Duke Garwood en concert à l'Union Chapel le 5 octobre 2018 à Londres, en Angleterre. © Getty / Robin Little / Redferns

Cette émission est une rediffusion du 18 juin 2020 pour écouter, réécouter Very Good Trip, retrouver la programmation musicale, cliquez ici.