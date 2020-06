France Inter continue à soutenir les festivals.qui n’auront pas lieu cet été et donne une large place aux artistes confirmés et jeunes talents. Après le Printemps de Bourges, revivons les meilleurs moments passés au bois de Vincennes avec We love green, Metronomy et Courtney Barnett.

L'auteure-compositrice-interprète et guitariste Courtney Barnett en concert le 14 décembre 2019 à Sydney, Australie. © Getty / Don Arnold / WireImage

Contraint d'annuler son édition 2020 en raison de l'épidémie de virus COVID-19, le festival We Love Green a mis en ligne depuis hier We Love Green TV. Une carte digitale est mise en ligne et propose au public de se rendre virtuellement dans différents lieux (La Prairie, La Clairière...) pour vivre ou revivre des concerts inédits comme ceux de Metronomy et Courtney Barnett lors de l'édition 2019.

Une soirée musicale en compagnie de Michka Assayas, ça ne se refuse pas !

