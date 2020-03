Ce soir, Very Good Trip vous invite à une longue transe pour célébrer quelqu’un qui n’est plus là. Mais rassurez-vous : ce sera très joyeux et même euphorique.

Le DJ, compositeur et producteur de musique électronique, Andrew Weatherall sur scène à Londres, en 1994. © Getty / Mick Hutson / Redferns

On a pu comparer Andrew Weatherall à un grand visionnaire du son comme l’Américain Phil Spector, dont le nom a relégué au second plan les différentes formations vocales dont il a pu modeler le son et les chansons.

Alors pourquoi vous en parler ce soir ? Eh bien pour une raison bien triste, c’est qu’on a appris sa mort brutale, d’une embolie pulmonaire, voici une quinzaine de jours, à l’âge de cinquante-six ans.

Je vais être parfaitement honnête : je connaissais son nom, sa réputation, mais j’étais passé, à l’époque, il y a trente ans, complètement à côté.

Comme je cherchais à en savoir plus en vue de lui consacrer une éventuelle émission, j’ai commencé à gratter un peu, à fouiller, écouter et par ce que j’ai découvert ma stupéfié. Une œuvre sonore d’une ampleur, d’une variété, d’une inventivité et d’une fraîcheur constantes.