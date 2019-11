A l'occasion du 25ème anniversaire de la chute du mur de Berlin, Very Good Trip se souvient.

Portrait du musicien, arrangeur et producteur, Brian Eno en studio dans l'ouest de Londres le 18 septembre 1972. © Getty / Brian Cooke / Redferns

"Auf dem Schwarzen Kanal", sur le canal noir, un titre signé en 1980 par Konrad Schnitzler, un musicien qui a joué un rôle de premier plan dans la naissance de ce courant né en Allemagne et qui a convergé à Berlin Ouest à la fin des années soixante-dix, auquel on consacre le premier Very Good Trip d’une série dévolue à Berlin sur France Inter tout au long de la semaine. Un musicien intéressant, ce Schnitzler. Originaire de Düsseldorf, qui fut vraiment la pépinière de toute cette famille musicale, ce violoniste et violoncelliste de formation fut le cofondateur à Berlin de Tangerine Dream, un groupe qui a été le pionnier d’une musique entièrement réalisée au moyen de synthétiseurs analogiques, qui étaient alors volumineux comme des armoires normandes, et qu’on mettait des semaines, sinon des mois, à assembler.

Tangerine Dream, créé par Edgar Froese, fut à la source de ce qu’on a pu appeler la musique cosmique ou planante, c’est un peu la préhistoire de tout ça. À égalité, d’ailleurs, avec un autre groupe berlinois, auquel on a pu attribuer la naissance de la musique dite "new age", Ash Ra Tempel avec Manuel Göttsching et Klaus Schulze, ce dernier également cofondateur, comme lui, de Tangerine Dream.

De retour à Düsseldorf où, c’est intéressant à noter, Conrad Schnitzler a suivi l’enseignement à la Kunstakademie du sculpteur Joseph Beuys, un des plus grands créateurs et performers de l’art d’après guerre, Conrad Schnitzler a fondé Kluster avec Moebius et Roedelius. Il a suivi ensuite une carrière en solo, restée underground, se produisant parfois grimé comme un personnage inquiétant qu’on croirait sorti du film muet expressionniste le Cabinet du docteur Caligari.

