Ce soir, Very Good Trip reste dans la campagne, avec des voix parfaites pour rêver à un feu de cheminée et même rêver tout court.

Le chanteur américain de musique country, George Jones en concert au Fanfair en 1999 à Nashville, Tennessee. © Getty / Beth Gwinn

Extraordinaire, c’est l’adjectif qui s’impose à moi pour qualifier la voix que je vous propose d’entendre à présent, celle de George Jones.

Ce Texan, encore un, originaire du sud-est de cet État, près de la frontière louisianaise, a pu être présenté comme le Frank Sinatra de la chanson country. Je pencherais plutôt du côté de Van Morrison.

George Jones maîtrisait sa voix comme un chanteur de jazz, certains ont dit, comme un chanteur d’opéra. Il avait surtout un talent hors du commun pour mettre son cœur à nu dans les chansons qu’il écrivait, qualité qu’on trouve surtout dans la musique soul.

Sous sa plume, grâce à sa voix, les peines et les tourments que peut entraîner la vie conjugale, et il en a connu, prenaient une ampleur épique. Ses mots avaient une précision cinématographique.

Dans cette chanson, « The Grand Tour », George Jones entraîne l’auditeur dans une visite de la maison où il se retrouve seul, désertée par sa femme après une ultime dispute. Sur la table de chevet, il y a ses bagues, dans le placard, les robes qu’elle a laissées, il y a aussi sa photo dans un cadre, on a l’impression qu’elle est sur le point de lui et la chambre, vide, où dormait leur bébé.