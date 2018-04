La classe de chez classe car voici un concert mitonné avec beaucoup d'attention par Michka Assayas, et évidemment, à écouter sans modération !

The Doobie Brothers, portrait en 1970 © Getty / RB / Redferns

"(...)Un mot sur les Doobie Brothers. Ou les Doobies, comme on les appelait. Un doobie, en ce temps-là, c’était le mot d’argot californien pour un joint, un pétard, si vous préférez. Ces Doobies-là, qui en faisaient une grande consommation, étaient une bande de motards chevelus qui, au tout début des années 70, traînaient et répétaient à San José, la ville côtière qui se trouve dans le creux de la baie de San Francisco, tout au sud. Grâce à leurs connexions avec des Hell’s Angels, ils avaient trouvé un engagement à Santa Cruz, au nord d’une autre baie, celle de Monterey, à moto ça fait à peine trois quarts d’heure. Il s’agissait d’un bar situé en pleine nature dans le paysage de rêve des montagnes de Santa Cruz que sa propriétaire, une certaine Pearl Regis, avait baptisé le Château Liberté, en français dans le texte, ah, ça fait rêver. Un bar qui était alors fréquenté par des Hell’s Angels qui débarquaient bien sûr, comme les Doobie Brothers, en Harley Davidson mais aussi par des cowboys locaux, cavaliers, ouvriers de chantiers ou pilotes de lignes. Enfin il y avait de tout là-bas. Ne rêvez pas d’aller visiter un jour le Château liberté, il a été vendu depuis longtemps et transformé en propriété privée.(...)"