Kate Bush n'a jamais rien fait comme les autres ... Tranquillement, la plus grande de toutes les chanteuses d'outre-Manche ressort l'intégralité de sa discographie sans prononcer un mot ni même dévoiler une seule photo nouvelle d'elle. Sauf que Michka Assayas a repéré l'information et la partage ce soir !

« Another Day », sans doute une des plus belles chansons de l’histoire récente du folk anglais, mettons de ces cinquante dernières années. Les deux voix que vous venez d’entendre se mêler étaient celles de Kate Bush et Peter Gabriel. C’était en 1979, à l’occasion d’une émission spéciale de la BBC pour Noël. Il n’existe, à ma connaissance, pas d’enregistrement en vinyle ou en CD de cette chanson qu’a composée et créée en 1970 Roy Harper, un des plus grands talents nés de cette mouvance particulière.

Un mouvement musical toujours vivant, situé au carrefour de la tradition folklorique des îles britanniques, du mouvement hippie et psychédélique et, aussi des débuts de ce qu’on a appelé la musique progressive, qui a été à la source de collages musicaux aventureux et jamais entendus. « Another Day » est une chanson dont les paroles sont extraordinairement visuelles.(...)

Alors je reviens à Kate Bush. Son talent n’est évidemment pas né de rien, il y avait un contexte, des influences. En particulier celle de cette fameuse musique progressive, un anglicisme qui en français ne veut pas dire grand-chose, il faudrait dire musique d’anticipation.

Kate Bush était clairement, la fille de Pink Floyd, d’ailleurs je vous en ai parlé hier et avant-hier, c’est David Gilmour qui a été un des premiers à reconnaître son talent et la sortir de l’anonymat. Son inspiration cosmique, ses recherches de sonorités nouvelles, différentes, son intérêt pour les musiques du monde, c’était bien sûr dans l’air des années soixante-dix. Il y avait aussi le premier Genesis, avec Peter Gabriel, qui l’a beaucoup marquée. On l’a entendu, elle a d’ailleurs chanté un autre très beau duo avec elle, en 1986, « Don’t Give Up », bon je ne peux pas TOUT vous faire écouter. Il ne faut pas oublier non plus Elton John, dont l’exemple l’a encouragée à composer au piano.

