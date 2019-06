Les rumeurs sur le retour du groupe de Jack White en France allaient de bon train depuis l'année dernière, et ô surprise, The Raconteurs, en tournée mondiale, étaient le 26 mai, sur la scène de l'Olympia et devinez quoi ? Oui, Michka Assayas y était !

The Raconteurs, (de gauche à droite) Brendan Benson, Patrick Keeler et Jack White le 25 mai 2019 en concert pendant le festival All Points East au Victoria Park de Londres. © Getty / Keith Mayhew / SOPA Images / LightRocket

Le 26 mai 2019, les Raconteurs se produisaient pour la première fois en salle en France, après deux shows à Rock-en- Seine à Paris et un autre à la Garden Nef Party d'Angoulême il y a une dizaine d'années.

Cette tournée confirme également le retour des Raconteurs avec un nouvel album, "Help us stranger", dont la sortie est prévue pour le 21 juin prochain.

La Setlist du concert des Raconteurs :

Consoler of the Lonely

Hey Gyp (Dig The Slowness)

Old Enough

Level

You Don't Understand Me

Hands

Top Yourself

Sunday Driver

Now That You're Gone

Carolina Drama

Michka Assayas prolonge l’ambiance enflammée de ce concert en imaginant que, en rappel, Jack White a fait monter sur scène quelques amis et amies choisi-es. On peut toujours rêver, imaginer, avec la radio, c’est facile et c'est magique.

The Dead Weather : « Cop and Go » extrait de l’album « Dodge and Burn »

Adele : « Many Shades of Black » extrait de l’album « 19 »

Courtney Barnett : « Boxing Day Blues » extrait de l’album « Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Think »

Blanche : « Who’s to Say ? » extrait de l’album « If We Can’t Trust the Doctors »

Brendan Benson :

« Red White and Blues » extrait de l’album « You Were Right »

« Let Me Roll It » EP « Metarie »

Loretta Lynn :

« Have Mercy » extrait de l’album « Van Lear Rose »

« High on a Mountain Top » album « Van Lear Rose »

Wanda Jackson : « Blue Yodel #6 » extrait de l’album « The Party Ain’t Over »

Jack White : « Love Is Blindness » single