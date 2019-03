Michka Assayas vous propose une autre soirée aussi intense, très blues et plus que jamais rock’n’roll !

The Raconteurs au Grant Park à Chicago © Getty / Kevin Mazur / WireImage

Un jeune groupe qui s’appelle Greta Van Fleet.

Il a été formé dans une petite ville située à quelques dizaines de kilomètres au nord de Détroit, dans le Michigan, par trois frères et un copain issus de la communauté polonaise, très importante dans la région.

Josh Kiszka, le chanteur, ferait un excellent jeune Robert Plant pour ce qu’on imagine une comédie musicale autour de la carrière de Led Zeppelin. D’ailleurs il paraît que Robert Plant, celui d’aujourd’hui, qui les a entendus les a baptisés pour rigoler Led Zeppelin 1, comme le premier album du groupe. En tout cas on sent que ces quatre-là y croient, il y a là-dedans une passion qui vibre et ne trompe pas.

Le groupe s’appelle Greta Van Fleet, il vient de remporter pour son court album From the Fires le Grammy du meilleur album de rock de 2018. La chanson que je vous propose, « When the Curtain Falls », est extraite de son nouvel album, paru il y a quelques mois, « Anthem of the Peaceful Army ». Il me reste à vous dire que Greta Van Fleet se produira Zénith de Paris cette année mais dans longtemps, ce sera le 13 novembre prochain.