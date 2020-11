Carte blanche à Dominique A sur France Inter et Very Good Trip ne manque pas d'y participer tout en musique, celle que l'artiste écoute et aime.

Portrait de Dominique A, auteur-compositeur-interprète, le 26 septembre 2018 à Manosque, lors du festival littéraire "Les Correspondances". © AFP / Joël Saget

Comme disait François Mauriac, qu’on ne cite plus et c’est regrettable,

ce jeune homme-là, jusqu’à quel âge le demeurons-nous ? »

J’aurais tendance à répondre : à tout jamais et j’imagine que Dominique A répondrait de même. Quand on jette une oreille à ses toutes dernières chansons, « Papiers froissés, « À la même place », il est clair que certains sons de cette période, qui semblaient provenir d’un monde en décomposition, comme décharné, n’ont jamais cessé de vivre en lui et qu’il y revient régulièrement.