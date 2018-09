Michka Assayas tient sa promesse. Ce soir, il nous propose d'écouter sans modération la voix profonde et puissante de la bien baptisée Baptisée "The Queen of Soul" ou encore "Lady Soul", autrement dit Aretha Franklin.

Du funk de la Nouvelle-Orléans de la grande époque, le début des années soixante-dix, si vous êtes un peu connaisseurs, ça s’entend. Le rythme un peu chaloupé, les chœurs féminins qui scandent des phrases syncopées, presque des onomatopées, la guitare rythmique qui jaillit en gerbes saccadées, des percussions associées aux musiques tropicales, on pourrait penser au groupe Rufus, avec Chaka Khan, qu’on a, ça tombe bien, entendue la semaine dernière dans un autre Very Good Trip. Ou bien à Patti LaBelle et à son trio LaBelle, qui a créé la version originale de « Lady Marmalade » en 1974, tout le monde connaît cette chanson où elle scande au refrain le fameux « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ». Sauf que non, la chanson que vous venez d’entendre, et qui s’appelle « Rock Steady », a été enregistrée par Aretha Franklin en 1972. Elle figure dans un album oublié, « Young, Gifted and Black ». Un album qui marquait un renouvellement, nécessaire, puisque la soul historique, simple et directe, celle du sud, imprégnée de blues, qui avait fait de Aretha Franklin une vedette mondiale avec des titres comme « Respect » ou « Think », était passée de mode.