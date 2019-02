En attendant un nouvel album de Prefab Sprout, annoncé pour l'automne, Michka Assayas vous invite à savourer, à écouter sans modération sa sélection !

L'auteur-compositeur-interprète anglais Paddy McAloon et la chanteuse-guitariste Wendy Smith du groupe pop anglais Prefab Sprout, en 1985. © Getty / Michael Putland

Prefab Sprout était la création d’un certain Paddy McAloon, un garçon qui, après des études au séminaire catholique, il se destinait initialement à devenir prêtre, travaillait comme mécano avec son jeune frère Martin dans le garage de leur père. Alors il faut un peu planter le contexte. En ce début des années quatre-vingt, il existe un certain courant, dans les pays du Royaume Uni comme en France et en Belgique, qui traverse une jeune génération de musiciens qui se veulent se détourner complètement du rock’n’roll et de ses racines blues. Certains, beaucoup, même, ont été punk, ils se sont reconnus dans la new wave, au sens premier, nouvelle vague musicale qui a amené sur le rivage des musiques éloignées du rock : électronique, tropicale, bossa nova brésilienne, chansons de comédie musicale, jazz zazou.

Une new wave qui les a éloignés du rock’n’roll et même, parfois, rendus hostiles à celui-ci. Un rock’n’roll que certains estiment alors dépassé et rejettent parfois violemment. La bible hebdomadaire des passionnés de musiques nouvelles, le NME, New Musical Express, un hebdomadaire londonien, a même inventé un adjectif méprisant, « rockist ». Ses très jeunes critiques l’utilisent pour désigner ceux qui s’accrochent encore à un rock’n’roll jugé désuet et à ses clichés rétrogrades : les rockists sont ceux qui se complaisent dans un certain misérabilisme. Ils ne s’intéressent qu’aux aspects sordides de l’existence, chômage, amertume, révolte creuse qui ne mène à rien, romantisme morbide de la drogue et de l’autodestruction, tout ça ils n’en veulent plus.

Dans la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher, certains préfèrent s’évader de la misère plutôt que la dénoncer. C’est le cas du jeune Paddy McAloon, un garçon au physique frêle. Il se réfugie dans un monde de rêve : celui des chansons de comédies musicales américaines qu’il a vues enfant à la télévision en noir et blanc, des chansons de Burt Bacharach aux mélodies raffinées interprétées par des chanteuses flamboyantes, les airs de bossa nova brésilienne, aux harmonies si étranges qu’il a entendus à la radio. Un monde de rêve où entrent aussi les cadences de Ravel et Debussy comme celles du jazz. Et lui, Paddy McAloon, empli d’une ambition aussi modeste que forcenée, il entend faire ça avec ses petits moyens, sans craindre les murs et les obstacles.

On dit souvent, dans le rock en général, que les musiciens donnent leur meilleur quand ils tentent de créer une musique qu’ils ne savent pas encore faire, quand ils hasardent et esquissent ce qu’ils sont encore loin de maîtriser. Eh bien ça a été le cas, toute sa vie, de Paddy McAloon. Il a toujours tenté, au sein de Prefab Sprout, d’aller au-delà de ce qu’il savait faire, dans une quête constante d’amélioration, qui l’a vu progresser et même donner son meilleur dans ses dernières années.

Prefab Sprout :