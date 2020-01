La nouvelle année, Very Good Trip vous la souhaite la meilleure possible et rattrape le temps perdu.

Karl Hyde et Gavin Price d "Underworld" en concert au BBC 6Music Biggest Weekend au Titanic Slipways le 26 mai 2018 à Belfast. © Getty / Kieran Frost / Redferns

Un des événements musicaux de 2019 a été une entreprise à ma connaissance sans précédent. Le duo d’électro londonien Underworld n’a pas publié au cours de l’année qui vient de s’achever un, deux ou trois albums, ça, ce serait très banal. Mais, à un âge avancé, Karl Hyde et Rick Smith ont chacun soixante ans passés, eh oui, le temps passe vite, se sont lancés dès le 1er novembre 2018 dans une aventure audacieuse.

La série DRIFT, comme dérive. Ils se sont fixés pour mission de publier chaque semaine de nouveaux titres, parfois, un deux, ou bien six. Et ils ont tenu parole : la série DRIFT a ainsi connu cinquante-deux épisodes, dont le dernier est paru le 25 octobre dernier.

Des titres sur lesquels, quelques heures avant de les mettre en ligne, Hyde et Smith étaient parfois encore en train de travailler. À l’arrivée il y a un coffret de sept CD, un DVD Blu-Ray et un livret de quatre-vingt pages. La source de ces titres est bien sûr aussi spontanée que diverse : beaucoup de ces enregistrements les notes que Karl Hyde écrit dans son carnet, tous les matins, en avalant son porridge au pub de son quartier.

Événements politiques, de sa vie intime, observations quotidiennes, tout y passe. Et ils ne perdent pas une minute, puisque en voiture, quand Karl conduit, Rick, assis à côté, s’occupe parfois de mixer, son ordinateur portable branché sur le système sono. D’ailleurs cette notion de dérive, Drift, n’a rien de flou et d’abstrait, mais est en fait précisément lié à l’automobile.