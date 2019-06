Nous sommes jeudi, mais on se croirait vendredi, donc quasiment en week-end, grâce à Very good trip et Michka Assayas.

Lady Gaga, auteure-compositrice-interprète, actrice pendant le Met Gala, la grand-messe de la mode, organisée par Anna Wintour en faveur du Costume Institue du Metropolitan Museum of Art le 6 mai 2019 à New York. © Getty / Karwai Tang

Celle qu’on vient d’entendre, « One More Shot », aussi étrange que ça puisse paraître vu le son qui évoque plutôt la fin des années soixante, remonte à l’année 2012.

Je dois confesser qu’elle m’avait complètement échappé et, pour être parfaitement honnête, ça fait bien longtemps que, sans doute plus à tort qu’à raison, la parution d’un nouvel album des Stones n’éveille plus chez moi aucune curiosité. Et pourtant, je dois avouer qu’en écoutant ça, j’ai senti le génie des Stones m’exploser à nouveau à la figure.

Ça m’a même rappelé ce jour de 1968, j’avais neuf ans, où, un beau dimanche matin, alité pour ce qu’on appelait alors une crise de foie, vous saurez tout, j’ai entendu grésiller d’un transistor pour la première fois « Jumpin’ Jack Flash », j’en frémis encore. Bref, « One More Shot » est une des deux chansons que les Stones, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts et Ron Wood, plus les deux Américains qui font partie du groupe depuis plus de trente ans, quoiqu’ils n’aient pas le droit d’apparaître sur les photos, le bassiste Darryl Jones et le claviers Chuck Leavell, ont enregistrée pour agrémenter cette compilation en 2012. Ils ne s’étaient pas retrouvés ensemble en studio depuis plus de sept ans et, vous l’avez entendu, la magie a opéré.

Lady GaGa & Bradley Cooper : « Alibi » extrait de l’album Artistes divers « A Star Is Born - Soundtrack »

Seasick Steve : « Can U Cook? » extrait de l’album « Can U Cook? »

Jeff Beck : « Right Now » extrait de l’album « Loud Hailer »

The Temperance Movement : « Love and Devotion » extrait de l’album « A Deeper Cut »

Rival Sons : « Do Your Worst » extrait de l’album « Feral Roots »

The Record Company : « Life to Fix - Radio Edit » single

The Black Keys : « Eagle Birds » single

Hozier : « Be » extrait de l’album « Wasteland, Baby! »

Lady GaGa : « John Wayne » extrait de l’album « Joanne »

Deep Vally : « Royal Jelly » extrait de l’album « Femejism »

Larkin Poe : « Good and Gone » extrait de l’album « Venom & Faith »

Lizzo : « Jerome » extrait de l’album « Cuz I Luv You »

Vous les avez presque entendus :

Lundi 3 juin 2019 dans : "D’Ezra Furman à Fat White Family, éclats punk et rock’n’roll en 2019"

3 min Iceage : « Pain Killer » (featuring Sky Ferreira) extrait de l’album « Beyondless » Par Stéphane Ronxin

1 min Crows : « Demeanour » extrait de l’album « Silver Tongues » Par Stéphane Ronxin

Mardi 4 juin dans : "Hommage à Roky Erickson, le foudroyé du psychédélisme"

2 min Roky Erickson : « For You (I’d Do Anything) » extrait de l’album « All That May Do My Rhyme » Par Stéphane Ronxin

4 min Roky Erickson : « Goodbye Sweet Dreams » extrait de l’album « True Love Cast Out All Evil » Par Stéphane Ronxin

Mercredi 5 juin dans : "The Raconteurs en concert"