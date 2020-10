Very Good Trip fête l'automne à sa façon avec de quoi vous faire passer une excellente soirée !

Portrait de Klara Soderberg (à droite) et Johanna Soderberg du groupe indépendant suédois First Aid Kit, à Londres le 3 novembre 2017. © Getty / Joseph Branston / Acoustic Magazine / Future

« Come Give Me Love », une chanson nouvelle signée par le duo féminin First Aid Kit et qui évoque à sa façon, je ne sais pas si vous serez d’accord avec moi, le groupe REM.

Oui, vous vous rappelez, REM, ce groupe sorti d’une ville moyenne du sud-est des Etats-Unis, en Géorgie. Un groupe secoué par l’énergie du punk et de l’après punk et qui avait curieusement choisi, au début des années quatre-vingt, de s’inspirer de styles alors un peu tombés en désuétude, country-rock et folk-rock.

Mais en décidant d’y injecter une tension nouvelle, dans l’air du temps. Une sensibilité qu’ont pu reprendre à leur compte les deux sœurs qui ont créé First Aid Kit, deux Suédoises, de Stockholm, qui pourraient être les filles européennes des musiciens de REM.

Trousse de premier secours, c’est ainsi qu’ont choisi de s’appeler les deux sœurs, Iohanna, l’aînée, et Klara, la cadette Soderberg. Elles ont des voix droites qui laissent passer la lumière et même parfois le feu. Elles ont connu un succès international quasi-instantané il y a environ dix ans, alors que la cadette Klara avait à peine seize ans. En reprenant d’ailleurs, c’est une coïncidence, une chanson du groupe dont je vous avais longuement parlé dans le Very Good Trip d’hier, Fleet Foxes.