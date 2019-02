Les Finn ont sorti il y a quelque mois, un album "Lightsleeper", leur premier en commun. Le père et le fils étaient en concert au Café de la Danse, et devinez qui y était aussi ?

Neil & Liam Finn en concert au Café de la Danse le 27 janvier à Paris © Radio France / Stéphane Ronxin

Ce soir, on va faire une rencontre très particulière avec un père et son fils qui font de la musique ensemble, en famille. Peut-être que la voix du père vous rappellera de bons souvenirs. Et si vous la découvrez et que vous aimez la mélodie et le naturel dans le rock, eh bien ça devrait vous faire plaisir.

Neil & Liam Finn en interview le 27 janvier au Café de la Danse à Paris avec Michka Assayas et Stéphane Ronxin © Radio France / Stéphane Ronxin

Crowded House : « I Feel Possessed » extrait de l’album « Temple of Low Men »

Neil Finn & Paul Kelly : « Don’t Dream It’s Over » extrait de l’album « Goin’ Your Way »

Neil & Liam Finn :

« Anger Plays a Part » (enregistrement par Florent Layani au Café de la Danse du 27 janvier 2019 - Radio France)

« Back to Life » (enregistrement par Florent Layani au Café de la Danse du 27 janvier 2019 - Radio France)

Crowded House :

« Into Temptation » extrait de l’album « Temple of Low Men »

« Distant Sun » extrait de l’album « Together Alone »

Neil Finn : « In My Blood » extrait de l’album « Dizzy Heights »

Neil & Liam Finn : « Four Seasons in One Day » (enregistrement par Florent Layani au Café de la Danse du 27 janvier 2019 - Radio France)

Neil Finn : « Not the Girl You Think You Are » (enregistrement par Florent Layani au Café de la Danse du 27 janvier 2019 - Radio France)

Neil & Liam Finn : « Hold Her Close » extrait de l’album « Lightsleeper »

