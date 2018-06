Michka Assayas persiste et signe avec Ry Cooder, normal, le guitariste américain est des plus doués et musicalement ... fascinant.

Ry Cooder sur scène avec The Chieftains pendant le festival Celtic Connections, au Glasgow Royal Concert Hall le 26 janvier 2010 à Glasgow, en Écosse. © Getty / Ross Gilmore / Redferns

"(...)Ry Cooder s’est associé avec les Chieftains en 2010, ce n’est pas si vieux en vue d’une une œuvre commune, pour laquelle il a chanté cette chanson, « The Sands of Mexico », participant aussi à l’enregistrement de l’album entier. Alors, on peut se dire, tiens le mélange de styles traditionnels mexicains, une des spécialités de Ry Cooder, avec une orchestration, des rythmes et harmonies celtiques, pourquoi pas, c’est un peu comme dans ce qu’on appelle la fusion food en cuisine, on mélange des saveurs qu’on n’avait pas eu l’idée d’associer avant. Or pas du tout. L’album des Chieftains avec Ry Cooder, qui s’appelle « San Patricio », repose sur une réalité historique dont, avant de préparer cette émission, j’ignorais tout. Lors de la guerre qui opposa entre 1846 et 1848 les Etats-Unis au Mexique, il y eut un bataillon, dit de Saint Patrick, composé principalement de pauvres Irlandais catholiques, qui déserta et rejoignit les rangs de l’armée mexicaine. Ils refusèrent de tirer sur ceux qu’ils considéraient comme leurs frères, c’est une raison, mais aussi parce que leurs supérieurs les traitaient comme des chiens, c’en est une autre et elle semble avoir également, sinon davantage joué. En tout cas ce bataillon de Saint Patrick, San Patricio, se battit, à ce qu’on dit, avec une rare bravoure et fut même seul à résister à la cavalerie de l’Union. Alors, ce mélange musical de traditions mexicaine et celtique qui a uni il y a huit ans les Chieftains à Ry Cooder avait des racines aussi profondes qu’émouvantes.(...)"

The Gabby Pahinui Hawaiian Band : « Aloha Ka Manini » extrait de l’album « The Gabby Pahinui Hawaiian Band »

« Aloha Ka Manini » extrait de l’album « The Gabby Pahinui Hawaiian Band » Ali Farka Touré with Ry Cooder : « Soukora » extrait de l’album « Talking Timbuktu »

« Soukora » extrait de l’album « Talking Timbuktu » Ry Cooder : « Poor Man’s Shangri-La » extrait de l’album album « Chávez Ravine »

« Poor Man’s Shangri-La » extrait de l’album album « Chávez Ravine » Shoukichi Kina : « Jing Jing » extrait de la compilation « Asia Classics 2 - Peppermint Tea House - The Best of Shoukichi Kina »

« Jing Jing » extrait de la compilation « Asia Classics 2 - Peppermint Tea House - The Best of Shoukichi Kina » The Chieftains featuring Ry Cooder : « The Sands of Mexico » extrait de l’album « San Patricio »

« The Sands of Mexico » extrait de l’album « San Patricio » Ry Cooder & V.M. Bhatt : « Ganges Delta Blues » extrait de l’album « A Meeting by the River »

Ry Cooder :