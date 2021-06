Very Good Trip est très latin ce soir, et éclectique puisqu’il y aura de la soul, du folk, du rock et du hip-hop en espagnol, eh oui, c’est la langue la plus parlée aux États-Unis.

L'auteure-compositrice-interprète Natalia Lafourcade sur scène pendant l’Austin City Limits Music Festival à Zilker Park le 04 octobre 2019 à Austin, Texas. © Getty / Rick Kern/WireImage

Cette émission est une rediffusion du 6 février 2018.

Voici à présent une jeune chanteuse mexicaine, Natalia Lafourcade, qui, elle aussi, a remporté un Grammy, une série de récompenses exclusivement décernées à la musique latine. Elle est issue d’une famille d’illustres musiciens, des Chiliens qui ont dû fuir leur pays après le coup d’État de 1973 pour s’installer au Mexique, dans l’État de Veracruz, loin à l’est de Mexico, côté golfe de Mexique.

Son père était facteur de clavecins, sa mère avait créé une méthode pour enseigner le piano. Elle a écouté de tout, du classique au jazz, avant de découvrir le rock alternatif, PJ Harvey, Björk, Fiona Apple, pour elle autant de sources d’inspiration.

Elle est partie étudier la musique au fameux Berklee College of Music de Boston. De retour, elle s’est lancée très jeune, puis elle a créé un groupe, Natalia y la Forquetina, où elle a créé ses propres chansons, entre pop et jazz et est devenue une des chanteuses les plus populaires du continent sud-américain. Sa réputation est d’ailleurs depuis longtemps internationale.

Ce qui est intéressant, c’est que dans son nouvel album, enrichie par un parcours très cosmopolite, Natalia Lafourcade a voulu retourner à ses racines latino-américaines et s’est inspirée des grandes compositrices et chanteuses qu’elle écoutait enfant : Violeta Parra, Mercedes Sosa et aussi une de ses grandes inspirations, le Brésilien Caetano Veloso. « Hasta la Raiz », à la racine, c’est le titre de l’album qu’elle a publié en 2015 et celui de cette chanson.