"Mr. Blue Sky", "Don't bring me down", et bien d'autres, vous l'avez deviné, sont des succès, ceux d' Electric Light Orchestra, l'un des premiers groupes à avoir introduit des instruments et des arrangements classiques dans le rock grâce à son leader Jeff Lynne, tout ce beau monde est à l'affiche de Very good trip.

Electric Light Orchestra en 1970. © Getty / GAB Archive / Redferns

Cette émission est une rediffusion du 29 novembre 2015, pour écouter, réécouter Very Good Trip, cliquez ici.