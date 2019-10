Voici un entretien exceptionnel avec Iggy Pop qui sera diffusé en deux parties. La première, c’est ce soir. Ça s’est passé en mai dernier, Michka Assayas a pris un avion pour Miami, la ville où l'artiste habite depuis le milieu des années quatre-vingt dix.

Le chanteur, compositeur et acteur Iggy Pop le 12 septembre 2019 à New York. © Getty / Roy Rochlin

Miami, la ville où Iggy Pop s’est refait une santé, où il a arrêté de fumer, s’est mis à nager tous les jours et à manger sainement. Où il a rencontré sa nouvelle femme, Nina Alu.

La Rolls Royce décapotable gris métallisé conduite par l'assistant d'Iggy Pop. © Radio France / Michka Assayas

Ce n’était pas chez lui, le management avait loué pour cette journée d’entretiens programmée, je suis passé en premier, c’est une chance, une vaste villa où on aurait pu loger quinze personnes.

On s’est retrouvés face à face dans un grand salon vide et, sans que je lui demande rien, Je ne l’avais jamais rencontré et je ne savais pas trop à quoi m’attendre.

Iggy Pop :

« James Bond » extrait de l’album « Free »

« Free » extrait de l’album « Free »

« Glow in the Dark » extrait de l’album « Free »

« We Are the People » extrait de l’album « Free »

Avec Soul Asylum : « Back Door Man »

David Bowie : « Dollar Days » extrait de l’album « Blackstar »

Retrouvez aussi Iggy Pop en exclusivité :

Pour un concert privé sur France Inter en direct de la Gaîté Lyrique dans le cadre du Arte Concert Festival le 12 octobre !