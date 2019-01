Ce soir, comme toute cette semaine, Michka Assayas vous propose de rester en compagnie de notre héros de la semaine, qui, vous allez l’entendre, a été convié avec sa guitare, sorte de talisman féerique, par toutes sortes de bons génies.

Mark Knopfler et Emmylou Harris sur scène le 5 juin 2006 © Getty / Rob Verhorst / Redferns

Alors, pour être honnête, je n’en avais jamais pris la mesure. Mais le nombre de chanteurs, compositeurs et musiciens de légende, aux sources du rock’n’roll, du blues, de la country, du folk, avec lesquels Mark Knopfler a pu collaborer en plus de quarante ans de carrière a de quoi donner le tournis : Bob Dylan, Emmylou Harris, Van Morrison, James Taylor, voici quelques-unes des voix que l’on va entendre ce soir. Mais y en a tant d’autres qu’il fallait au moins deux émissions pour en extraire la substantifique moelle.

Alors je vous parlais de Bob Dylan. Il faut rappeler qu’il est arrivé une chose extraordinaire à Mark Knopfler en mars 1979. À la faveur d’un tube inattendu, « Sultans of Swing », rassurez-vous, on l’entendra cette semaine, extrait du premier album de son groupe Dire Straits.

Son groupe faisait une tournée aux États-Unis, culminant une série de concerts au Roxy, une salle de Los Angeles. Déjà exceptionnel pour un groupe qui n’avait publié qu’un seul album. Dans la salle, il y avait Bob Dylan. Emballé par ce qu’il venait d’entendre, Dylan est allé voir Knopfler et lui a proposé, de but en blanc, de participer à l’enregistrement de son nouvel album, "Slow Train Coming", composé de chansons où celui-ci s’ouvrait de sa rencontre, inattendue, avec le Christ. Un album enregistré à Los Angeles avec certains des musiciens qui avaient été à la source de la musique soul, ayant notamment collaboré avec Aretha Franklin, à Muscle Shoals dans l’Alabama.

Jimmy Webb : « The Highwayman (featuring Mark Knopfler) » extrait de l’album « Just Across the River »

Bob Dylan : « Precious Angel » extrait de l’album album « Slow Train Coming »

Aaron Neville : « Don’t Fall Apart on Me Tonight » extrait de l’album « The Grand Tour »

Mark Knopfler :

« The Way It Always Starts » extrait de l’album « Music from “Local Hero” »

« The Last Laugh » extrait de l’album « Sailing to Philadelphia »

Mark Knopfler & Chet Atkins : « Poor Boy Blues » extrait de l’album « Neck and Neck »

John Fogerty : « Nobody’s Here Anymore » extrait de l’album « Déjà Vu (All Over Again) »

Mark Knopfler and Emmylou Harris : « All the Roadrunning » extrait de l’album « All the Roadrunning »

James Taylor : « Sailing to Philadelphia » (featuring Mark Knopfler) extrait de l’album « October Road »