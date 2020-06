Ce soir Very Good Trip est fidèlement et exclusivement féminin !

Megan Lovell et Rebecca Lovell de "Larkin Poe" sur scène au stade AT & T le 10 mai 2019 à Arlington, Texas. © Getty / Rick Kern / WireImage

Aussi surprenant que ça puisse paraître, toutes les chansons de rock’n’roll parfaites n’ont pas encore été toutes écrites. Vous qui connaissez peut-être tout ou presque avez peut-être l’impression d’avoir entendu un classique impossible à dater, dont l’existence vous aurait échappé. Eh bien pas du tout, erreur fatale, ça vient de sortir.

Il ne faut pas s’étonner que, à près de soixante-dix ans, eh oui, Chrissie Hynde, la chanteuse et âme des Pretenders, un des meilleurs groupes des années quatre-vingt, une voix qu’il est impossible d’oublier une fois qu’on l’a entendue, n’ait pas dit son dernier mot.

Elle et son groupe vont bientôt publier un nouvel album des Pretenders, ce sera le mois prochain, qui s’appellera « Hate for Sale », un jeu de mots sur le célèbre « Love for Sale » de Cole Porter.