Ce soir, on va faire un peu de bruit. Mais ce ne sera pas sans grandeur ni lyrisme.

Chino Moreno avec le groupe Crosses durant le Festival Coachella en 2014 © Getty / Chelsea Lauren/WireImage

"Une légende entre metal et punk, le groupe norvégien Turbonegro, né il y a trente ans déjà, dans Rock n Roll Machine, un titre tiré d’un album, eh bien, Rock n Roll Machine, ils ne sont pas allés chercher très loin. Ils ont des surnoms pittoresques, le chanteur, un type ventru, souvent torse nu, avec un œil au beurre noir façon Orange Mécanique, à présent tatoué de partout, s’appelle Hank Von Helvete, les deux guitaristes Euroboy et Rune Rebellion. Ils ont accompagné, il y a quelque temps déjà, Queens of the Stone Age en tournée, et ont eu, de l’aveu même de Josh Homme et de ses camarades, une influence certaine sur leur musique et leur son. Alors il y a beaucoup de choses qui peuvent servir à décrire les musiciens de metal : leur goût pour l’emphase et l’outrance, c’est vrai mais pas toujours, leur fascination pour le côté obscur de la nature humaine, la magie noire, la sorcellerie, les légendes nordiques, enfin, la liste est longue. Mais enfin il y a d’autres choses qui m’a toujours frappé : leur compétence et, souvent, leur virtuosité de musiciens. Allez dans un studio de répétition : les musiciens de metal ne sont pas seulement ceux qui crient le plus et jouent le plus fort, ce sont aussi ceux qui s’acharnent le plus et placent le travail et l’entraînement en tête de leur programme. Et, souvent, ils n’ont pas qu’un seul groupe. Ils en ont plusieurs, ils ne s’arrêtent jamais, explorent plein de facettes diverses, la pratique de la musique est pour eux comme une thérapie, une obsession qui ne s’arrête jamais, quelque chose qui, peut-être dans certains cas, qui sait, ce qui les empêche de commettre le pire. Je ne dis évidemment pas ça pour le Californien Chino Moreno, chanteur des Deftones, un des meilleurs groupes de ce qu’on a appelé dans les années 90 le nu metal, ou neo metal. Un groupe qui était ouvert à d’autres influences, notamment le style mélodieux, sombre et romantique de Depeche Mode. On a même pu dire des Deftones qu’ils étaient le Radiohead du metal. En revanche, Chino Moreno ne fait pas défaut à une règle des musiciens de metal : il ne s’arrête jamais. Il a créé au début des années 2010 un groupe parallèle dont le nom s’écrit avec trois croix et se prononce Crosses. Ce titre qui s’appelle « Bitches Brew », le brouet des sorcières, rien à voir avec Miles Davis, figure dans l’unique album de Crosses, paru en 2014."

Programmation musicale :