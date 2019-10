Avant de retrouver Iggy Pop, le 12 octobre sur France Inter, à la Gaîté Lyrique, Michka Assayas vous invite à célébrer un inventeur, un visionnaire, le seul, l’unique, qui a élevé la sauvagerie dans le rock’n’roll à la hauteur d’un art.

Portrait d'Alexander, Iggy Pop, Scott Asheton et Ron Asheton pendant l'enregistrement de leur album 'Fun House' le 23 mai 1970 à Los Angeles, Californie. © Getty / Ed Caraeff

Gimme Danger, c’est aussi le titre du documentaire que le cinéaste Jim Jarmusch a consacré en 2017 à l’histoire de son groupe préféré de toute l’histoire du rock, les Stooges. Le groupe qui a révélé Iggy Pop il y a près de cinquante ans déjà.

C’est un film qui illustre une vérité simple. Dès lors qu’on croit fermement en quelque chose, eh bien on arrive à tout surmonter : les ennemis, les obstacles, les échecs, mais aussi ses propres limites, ses propres démons.

Ce n’est pas seulement une leçon de vie, enfin dans le cas d’Iggy Pop, il vaudrait mieux dire une leçon de survie. Il nous fait comprendre qu’un artiste triomphe non pas parce qu’il recherche l’argent, la reconnaissance sociale et la gloire, mais parce qu’il a besoin d’imposer sa vision. C’est au fond, pour lui, la seule façon d’exister dans une société qui, justement, considère les gens de son espèce comme inexistants.

Iggy Pop, c’est en somme, la revanche du paria, de ceux qu’on piétine et qui relèvent la tête.

Iggy and the Stooges : Gimme Danger (Iggy Pop mix), extrait de l’album, Raw Power

MC5 : Kick Out the Jams (Original Uncensored Version), extrait de la compilation The Very Best of MC5

The Stooges :

Loose, extrait de l’album Funhouse (Deluxe Edition)

I Wanna Be Your Dog - Cale Mix, extrait de l’album The Stooges (Deluxe Edition)

I Got a Right #13 - The Olympic Studio Tapes, London July 1972, extrait du coffret Heavy Liquid

Iggy and the Stooges :

Search and Destroy - Iggy Pop Mix, extrait de l’album Raw Power

Penetration - Iggy Pop Mix, extrait de l’album Raw Power

The Stooges :

I’m Sick of You, extrait de la compilation Iggy Pop, A Million in Prizes - Iggy Pop, the Anthology

Skull Ring, extrait de la compilation Iggy Pop, A Million in Prizes - Iggy Pop, the Anthology

Iggy and the Stooges :

Sex and Money, extrait de l’album Ready to Die

The Departed, extrait de l’album Ready to Die

Retrouvez aussi Iggy Pop en exclusivité :

Pour un concert privé sur France Inter en direct de la Gaîté Lyrique dans le cadre du Arte Concert Festival le 12 octobre 2019 !