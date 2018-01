Quand on aime, on ne compte pas comme Michka Assayas bien sûr !

Eminem et Rihanna sur scène lors des MTV Movie Awards 2014 au Nokia Theatre L.A. Live le 13 avril 2014 à Los Angeles © Getty / Michael Tran/FilmMagic

Eminem :

« Walk on Water » (featuring Beyoncé) extrait de l’album « Revival »

(featuring Beyoncé) extrait de l’album « Revival » « Superman » (featuring Dina Rae) extrait de l’album « The Eminem Show »

Nicki Minaj : « Roman’s Revenge » extrait de l’album « Pink Friday »

Missy Elliott : « Busa Rhyme » (featuring Eminem) extrait de l’album « Da Real World »

The Notorious B.I.G. : « Dead Wrong » (featuring Eminem) extrait de l’album « Born Again »

Eminem :

« Tragic Endings » (featuring Skylar Grey) extrait de l’album « Revival »

« Stan » (featuring Dido) extrait de l’album « The Marshall Mathers LP »

« When I’m Gone » extrait de la compilation « Curtain Call - The Hits »